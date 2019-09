Mit 98,25 Prozent konnte Hofer fast das Ergebnis von Heinz-Christian Strache beim letzten Parteitag in Klagenfurt 2017 erreichen, bei dem Strache mit 98,7 Prozent das bestes Ergebnis seiner Obmannschaft erzielte – mehr dazu in Wahl 19: Der FPÖ-Bundesparteitag im Liveticker.

APA/ERWIN SCHERIAU

Hofer: Politischen Gegner könnten sich „warm anziehen“

„Ich nehme die Wahl, liebe Freunde. Wir sind wieder da“, rief Hofer den jubelnden Delegierten zu und sprach von einem „unglaublichen Ergebnis“. Die politischen Gegner könnten sich nun „warm anziehen“, meinte er. „Danke für dieses unfassbare Ergebnis. Was wir in den letzten Wochen gemeinsam zustande gebracht haben, das soll uns einmal jemand nachmachen“, so Hofer.

Nach der Wahl Hofers schritten die FPÖ-Delegierten beim Bundesparteitag in Graz zur Wahl der Obmann-Stellvertreter. Die Wahl, bei der unter anderem der geschäftsführende FPÖ-Klubchef Herbert Kickl als Hofers Stellvertreter gekürt wurde, geschah in offener Abstimmung und brachte ein einstimmiges Ergebnis der 806 Stimmberechtigten.

Hofer engagiert sich seit 1993 für FPÖ

Norbert Hofer war zuletzt Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie in der türkis-blauen Bundesregierung. Davor war er dritter Nationalratspräsident. Hofer engagiert sich bereits seit 1993 für die Freiheitliche Partei: zunächst in der Stadtpartei Pinkafeld, später in der burgenländischen Landespolitik. Er wurde FPÖ-Landesparteisekretär, Klubdirektor des freiheitlichen Landtagsklubs und 2005 Bundesparteiobmann-Stellvertreter.

2006 zog Hofer in den Nationalrat ein und wurde ein wichtiger Mitstreiter für Parteichef Heinz Christian Strache. Hofer hat das FPÖ-Parteiprogramm neu geschrieben, umgibt sich mit schlagenden Burschenschaftern, ist selbst Mitglied der umstrittenen Marko-Germania Pinkafeld. Hofer ist in zweiter Ehe verheiratet und lebt in Pinkafeld. Er ist Vater von vier Kindern.