In den kommenden Tagen werden die 12.400 Mitglieder der SPÖ im Burgenland einen entsprechenden Fragebogen erhalten. Dabei soll es um inhaltliche Themen wie etwa Bio oder Klima gehen, aber auch darum, welche möglichen Koalitionsoptionen denkbar sind, sagte SPÖ-Landesparteivorsitzender Hans Peter Doskozil.

ORF

Besonders wichtig ist ihm, dass weitere parteiinterne Demokratisierungsschritte gesetzt werden. So sollen etwa die Mitglieder darüber abstimmen, ob die Kandidatinnen und Kandidaten ausschließlich über Vorzugsstimmen in den Landtag einziehen sollen.

Mandate nach Reihung der Vorzugsstimmen

Das bedeute, dass es nicht mehr so wie bisher, ein Vorzugsstimmenmandat pro Bezirk gibt sondern sämtliche in den Bezirken zu vergebenen Mandate werden so vergeben, wie die Reihung der Vorzugsstimmen ist, sagte Doskozil.

ORF

„Schwieriger Schritt, der diskutiert werden wird“

Das sei ein schwieriger Schritt, das sei einem bewusst. Das sei ein Schritt, der auch intern zu Diskussionen führe und führen werde. „Wir sind aber überzeugt davon, dass der nächste Schritt hin zu einer Öffnung der Partei ist“, sagte Doskozil. Die Ergebnisse der Mitgliederbefragung sollen am Parteitag am 16. November diskutiert werden. Die entsprechenden Beschlüsse sollen dann bindend sein, so Doskozil.