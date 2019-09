Die Edelseer sorgten für Stimmung beim Finale der SPÖ-Sommertour. Landeshauptmann und SPÖ-Parteichef Hans Peter Doskozil bügelte im Rahmen eines Wettkampfes Hemden und ging dann von Tisch zu Tisch um mit den Besucherinnen und Besuchern zu reden. Die SPÖ-Sommertour bilanzierte Doskozil positiv.

Doskozil: Positive Bilanz

„Ich glaube, wenn man hier durch die Runde schaut, wenn man hier in Güssing sieht, wie viele Menschen gekommen sind, natürlich die Edelseer ziehen und sind ein Faktor, aber trotzdem bietet es die Möglichkeit mit den Menschen in Kontakt zu kommen und die Bilanz ist nicht nur in Güssing, sondern insgesamt positiv“, so Doskozil.

Auch Nationalratswahl Thema bei Sommertour

Mit dabei in Güssing waren auch alle SPÖ-Landesräte und die Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahl Ende September. „Für mich ist diese Tour natürlich sehr wichtig, weil immer wenn Menschen zusammenkommen, kann man mit ihnen reden, man kann ihnen zuhören, und es ist wichtig, die Sorgen und Anliegen der Bevölkerung kennen zu lernen“, sagte SPÖ-Landesspitzenkandidat Christian Drobits.

Was die kommende Nationalratswahl betrifft, gaben sich die SPÖ-Sympathisanten zuversichtlich. Ein gutes Omen dafür sei auch die SPÖ-Sommertour. Mit insgesamt 7.000 Besucherinnen und Besuchern seien die Erwartungen bei Weitem übertroffen worden, bilanzierte Landesgeschäftsführer Christian Dax in Güssing.