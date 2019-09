Es sei sein unbändiger Wille die Arbeit fortzusetzen, sagte ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Freitagabend in Oberpullendorf. Die rund 1.000 angereisten Parteianhänger ruft er in der türkis dekorierten Tennishalle dazu auf, weiter zu mobilisieren und um jede Stimme laufen, so Kurz. Wer wolle, dass Österreich international weiter kraftvoll auftrete, wer wolle, dass die ÖVP weiter für Österreich arbeite, der müsse sie auch wählen. „Da zähle ich auf euch und da vertraue ich auch auf euch“, so Kurz.

„Keine Koalition an uns vorbei“

Kurz warnte am Freitag neuerlich vor einer Mehrheit gegen die ÖVP und vor einer rot-grün-pinken Koalition. „Wir müssen so stark sein, dass es keine Koalition an uns vorbei gibt. Nur dann werden wir auch das Land regieren dürfen“, so Kurz.

Gaby Schwarz, sie wird als ÖVP-Spitzenkandidatin im Burgenland sicher in den Nationalrat einziehen, möchte sich auch künftig in der ÖVP um die Themen Gesundheit und Pflege kümmern. „Ich habe Stapel bei mir liegen, die ich gerne abarbeiten würde und wenn wir dazu die nächsten fünf Jahre Zeit haben, dann glaube ich, dass wir da wirklich viel erreichen können. Das ist einfach meine Herzensangelegenheit“, sagte Schwarz.

2017: Nur 212 Stimmen weniger als SPÖ

Bei der letzten Nationalratswahl 2017 musste sich die Kurz-ÖVP im Burgenland hauchdünn der SPÖ geschlagen geben. Der Unterschied betrug lediglich 212 Stimmen – mehr dazu in Burgenland: SPÖ verliert, bleibt auf Platz eins. „Ich glaube wir können optimistisch auf den 29. September blicken. Das Burgenland wird Kernland werden, liebe Freunde“, sagte Kurz. Bei seiner dreitägigen Intensivwahlkampf-Tour besucht ÖVP Chef Kurz nun noch einmal alle neun Bundesländer im Schnelldurchlauf.