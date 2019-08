Politik

Kurz kämpft im Burgenland um Stimmen

ÖVP-Spitzenkandidat und Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat am Mittwoch seinen dritten Burgenland-Besuch seit Anfang Juni absolviert. Er warb bei der Inform in Oberwart, in der Seniorenpension Güttenbach und am Abend dann in Güssing um Wählerstimmen.