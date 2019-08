Der Mann wurde mittlerweile zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, jetzt soll seine Seehütte verkauft werden. ORF-Burgenland-Redakteur Andreas Berger sprach mit dem Immobilienmakler, der die Seehütte verkaufen möchte.

Seinen Namen oder den seiner Firma möchte der Makler nicht nennen. 120.000 Euro kostet das Seehaus. Der Makler bezeichnet es als Schnäppchen – immerhin habe es Seltenheitswert, dass in dieser Lage jemand sein Haus verkauft, sagte der Makler. „In der Ruster Bucht – oder in der Romantika – gibt es nur sehr wenige bis gar keine Häuser, die zu verkaufen sind, deswegen ist es als Schnäppchen angepriesen“, so der Makler.

35 Quadratmeter, Bootsgarage und zwei Boote

35 Quadratmeter ist die Seehütte groß, mit dabei sind zudem eine Bootsgarage sowie zwei Boote. In einem davon soll der Täter die Leichenteile des Mordopfers auf den See transportiert haben. „Ich weiß nur, dass angeblich dieses Elektroboot benutzt wurde. Er soll selbst gesagt haben – ich zitiere – da ist ihm der Motor verreckt. Es scheint, als würde es sich dabei um dieses Elektroboot hier handeln. Aber wie gesagt, das Boot ist auch dabei“, so der Makler.

ORF

In der Verkaufsanzeige im Internet ist nicht ersichtlich, dass das Haus dem Seemörder gehört. Der Grund: Man möchte verhindern, dass Personen sich als interessierte Käufer ausgeben, nur um die Seehütte eines verurteilten Mörders besichtigen zu können.

„Es interessiert dann niemanden, wenn bei so einer Immobilie überdimensional viele Besichtigungen sind – weil einfach 80 bis 90 Prozent der Leute nur hinkommen, weil sie einfach einmal so einen Platz sehen möchten“, sagte der Makler. Dennoch versichert der Immobilienmakler, potenzielle Käufer selbstverständlich über die Hintergründe des Verkaufs aufzuklären. Erste Interessenten gebe es jedenfalls bereits.