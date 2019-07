ÖVP-Spitzenkandidat im Regionalwahlkreis Nord ist erneut ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits aus Zagersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Die Bundesregierung habe mit dem Familienbonus Plus, der Entlastung der niedrigen Einkommen und der Pensionsanpassung „sozialpolitische Meilensteine“ gesetzt. Dieser Weg soll fortgesetzt werden, so Zarits. „Wir wollen die Steuerabgabenquote auf 40 Prozent senken. Arbeit soll sich wieder lohnen“, so Zarits.

ÖVP will verstärkt auf Klimawandel reagieren

Nummer eins im Regionalwahlkreis Süd ist wieder Ex- Landwirtschaftsminister, Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich aus Nebersdorf (Bezirk Oberpullendorf). Die ÖVP werde künftig verstärkt auf den Klimawandel reagieren. Die ersten Teile eines neuen Gesetzes für erneuerbare Energie seien bereits eingebracht worden, sagte Berlakovich.

„Die (Teile des Gesetzes, Anm.) bedeuten, dass es mehr Geld für den Ausbau von erneuerbarer Energie geben soll. Windkraft soll 40 Millionen Euro bekommen, die Photovoltaik 15 Millionen Euro, Biomasse und Biogas 30 Millionen Euro, genauso wie die Kleinwasserkraft“, so Berlakovich.

Spitzenkandidatin auf der ÖVP-Landesliste ist Gaby Schwarz. Sie ist 2017 über die Bundesliste in den Nationalrat eingezogen und geht davon aus, dass sie auch bei dieser Wahl auf der Bundesliste vertreten sein wird. Ihr inhaltlicher Schwerpunkt ist Gesundheitspolitik, hier sei einiges gelungen.

„Zum Beispiel eine Verkürzung der Notärzteausbildung, die wichtig ist, weil wir genau in die Richtung unterwegs waren, dass uns nämlich Notärzte ausgehen und das kann und darf nicht sein, denn die einzige Lobby, die ich vertrete als Gesundheitssprecherin der ÖVP, ist die der Patientinnen und Patienten“, so Schwarz.

„Nicht auf Anpatzerei eingehen“

Der Parteivorstand habe die Kandidaten einstimmig nominiert, sagte Landesparteiobmann Thomas Steiner. Er geht von einem schwierigen Wahlkampf aus und glaubt, dass die Mitbewerber hauptsächlich Sebastian Kurz „anpatzen werden“. „Wir haben uns aber darauf verständigt, dass wir unserem Prinzip treu bleiben, dass wir nicht auf diese Anpatzerei eingehen werden. Wir werden uns zwar wehren werden, aber unserem selbst auferlegten Stil treu bleiben“, so Steiner. Die Bundesliste wird die ÖVP im August präsentieren.