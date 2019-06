Christian Drobits ist der Spitzenkandidat der SPÖ Burgenland. Er kandidiert auf Platz eins der Landesliste. Der 51-jährige Landtagsabgeordnete führt auch die Regionalwahlkreisliste Süd an. „Wir sind bereit, wir wollen während dieser Wahl und bis zum 29. September die Menschen ansprechen. Und wir wollen vor allem eines machen, wir wollen als Team auftreten, wir wollen Geschlossenheit zeigen, und wir wollen zeigen, dass das Wir besser ist als das Ich“, so Drobits. Hinter Drobits folgen Bettina Zentgraf aus Mörbisch und Maximilian Köllner aus Illmitz auf den Plätzen zwei und drei der Landesliste.

ORF

Maximilian Köllner führt Wahlkreisliste Nord an

Der 27-jährige Maximilian Köllner, Bezirksparteivorsitzender von Neusiedl am See, führt die Wahlkreisliste Nord an. „Ich brenne für diese Aufgabe, sich gemeinsam mit den Menschen da draußen den Herausforderungen der Zukunft, aber auch der Gegenwart, zu stellen“, so Köllner.

Dax: Wahlziel sei Nummer eins im Burgenland zu bleiben

Der konkrete Fahrplan für die Wahl am 29. September wird demnächst mit der Bundespartei abgestimmt. Die SPÖ Burgenland will jedenfalls mit den Themen Pflege und Mindestlohn punkten. Zum Wahlziel der Sozialdemokraten im Burgenland sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax: „Natürlich ist es die Nummer eins im Burgenland zu bleiben und unsere Wähler wieder zu mobilisieren und ein sehr vorzeigbares Ergebnis zu erzielen“.

12 Frauen und 12 Männer auf SPÖ-Liste

Geht es nach SPÖ Landesparteichef Hans Peter Doskozil, soll die SPÖ nach der Wahl jedenfalls wieder Regierungsverantwortung übernehmen – in einer Koalition mit der ÖVP. Der SPÖ Landesparteirat, mit mehr als 200 Delegierten, wählte die 24 burgenländischen Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahl Freitag mit 99,8 Prozent. Die Liste der SPÖ Burgenland für die Nationalratswahl wurde erneut nach dem Reißverschlussprinzip zusammengestellt – insgesamt kandidieren damit zwölf Männer und zwölf Frauen.