NEOS: Posch will in den Landtag

Bis Ende November hat es gedauert, bis NEOS die benötigte Zahl der Unterstützungserklärungen gesammelt hat. Die Partei habe dabei mit „Schikanen“ zu kämpfen gehabt – mehr dazu in Unterstützungserklärungen: NEOS übt Kritik. Die Partei tritt nun landesweit und in allen Bezirken an, Spitzenkandidat ist Eduard Posch – mehr dazu in Posch als NEOS-Spitzenkandidat fix.

Sendungshinweis: „Burgenland heute“, 4.1.2020

Posch will laut eigener Aussage frischen Wind in den Burgenländischen Landtag. Der 62-jährige Südburgenländer war Lehrer und Schulleiter und ist derzeit noch als selbstständiger Unternehmensberater tätig. Politisch war Posch früher in der Jungen ÖVP engagiert, außerdem gilt er als Kritiker der Amtskirche.

Mehr Transparenz, Kontrolle und Bildung

Im Wahlkampf wirbt NEOS mit den bekannten Forderungen nach mehr Transparenz, mehr Kontrolle und besserer Bildung. Ziel ist es, erstmals in den burgenländischen Landtag einzuziehen. Bei der Landtagswahl 2015 hat NEOS mit 2,3 Prozent die Vierprozent-Hürde nicht geschafft und den Einzug deutlich verpasst.

ORF

Eduard Posch kennt man bereits von vergangenen Wahlkämpfen – Er war unter anderem burgenländischer Spitzenkandidat für die EU-Wahl im vergangenen Mai. Posch ist seit 2014 bei NEOS aktiv und seit zwei Jahren Gemeinderat in Pinkafeld – mehr dazu in Erstes NEOS-Gemeinderatsmandat. 2017 hat er in Pinkafeld auch für das Bürgermeisteramt kandidiert.

Nationalratswahl: 9.000 burgenländische NEOS-Wähler

Für die Wahl Ende Jänner ist Spitzenkandidat Eduard Posch durchaus zuversichtlich: „Ja, es ist eine Herausforderung, aber es ist natürlich realistisch. Wir dürfen nicht vergessen: Bei der letzten Nationalratswahl haben uns immerhin 9.000 Menschen ihre Stimme geschenkt. Dafür sind wir dankbar. Wir glauben, dass wir das erreichen werden“, so Posch.

Seit Juli des Vorjahres ist Posch NEOS-Landessprecher. Bei der Landtagswahl kandidiert er auf Platz Eins der Landesliste und führt die Bezirksliste Oberwart an. Zweite auf der Landesliste ist die 26-jährige Julia Kernbichler aus Stegersbach.