Posch als NEOS-Spitzenkandidat fix

In den vergangenen Wochen mussten NEOS in allen Bezirken des Landes Unterstützungserklärungen sammeln, um bei der Landtagswahl am 26. Jänner 2020 antreten zu können – mehr dazu in Unterstützungserklärungen: NEOS übt Kritik. Mit insgesamt 244 Unterstützungserklärungen im ganzen Burgenland steht nun fest, dass NEOS antreten werden. Bei der Landesversammlung am Samstag in Eisenstadt erhielt der Pinkafelder Gemeinderat und NEOS-Landessprecher Eduard Posch 21 von insgesamt 24 Stimmen. Er wird damit bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat antreten.

ORF

Mehr Transparenz, mehr Kontrolle, bessere Bildung

Man wolle vor allem mit den Themen mehr Transparenz, mehr Kontrolle und beste Bildung für das Burgenland in den Wahlkampf gehen, sagte Posch. „Weil es an der Zeit ist, dass diese Dinge umgesetzt werden und weil es Zeit ist für eine neue, andere Politik und für frischen Wind im Burgenland“, so Posch. Es sei ersichtlich, dass die alten Parteien offensichtlich in vielen Bereichen das Land immer noch als ihr Eigentum sehen und die Menschen als Untertanen betrachten würden, sagte Posch.

2015 kamen NEOS auf 2,3 Prozent der Stimmen

Eduard Posch konnte bereits im EU-Wahlkampf als Burgenland-Spitzenkandidat Wahlkampferfahrung sammeln. Bei einer Landtagswahl tritt der 62-Jährige aber erstmals als Spitzenkandidat an. Bei der Wahl im Burgenland 2015 war Christian Schreiter Spitzenkandidat. Damals erreichten NEOS 2,3 Prozent der abgegebenen Stimmen und verpassten damit den Einzug in den Burgenländischen Landtag. Um im Landtag vertreten zu sein, müssen mindestens vier Prozent der Stimmen erreicht werden.