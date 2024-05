Petschnig FPÖ-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Mitte März konnte oder wollte Alexander Petschnig noch nicht darüber Auskunft geben, ob er bei der kommenden Landtagswahl als Spitzenkandidat für die FPÖ ins Rennen gehen wird – mehr dazu in Petschnig-Antritt bei Landtagswahl offen. Jetzt hat der Landesparteiobmann die Gerüchte bestätigt. Im Burgenland wird er als Spitzenkandidat antreten.

Der Landesparteivorstand habe die Kandidatenliste am Dienstag einstimmig abgesegnet. Es sei laut Klubobmann Johann Tschütz eine offene Abstimmung gewesen. Die Stimmung innerhalb der Freiheitlichen sei „sehr gut und positiv“. Tschürtz, nun nicht mehr an vorderster Front, erklärte, es sei eine „wunderschöne Aufgabe“, den Listenersten Petschnig bei seiner Kandidatur zu unterstützen.

Tschürtz bei Landtagswahl auf Listenplatz zwei

Tschürtz ist an zweiter Stelle gereiht. Als Wahlziel nennt Petschnig fünf Mandate für den Landtag, derzeit haben die Freiheitlichen vier Mandate. „Man hat sich darauf geeinigt, dass ich die Kandidatur übernehmen soll. Was ich natürlich gerne zugesagt habe. Es ist eine sehr große Ehre, für das Burgenland kandidieren zu dürfen“, so Petschnig.

An dritter Stelle geht der derzeitige Landtagsabgeordnete Markus Wiesler ins Rennen. Nationalratsmandatar Christian Ries folgt auf Platz vier, Michaela Brandlhofer, Obfrau des Vereins „Burgenländer in Not“, auf dem fünften Platz.

Hofer Spitzenkandidat der Landesliste für Nationalratswahl

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer kandidiert wieder an erster Stelle, dahinter Petschnig. Vom dritten Platz geht Michael Gmeindl in das Rennen um Mandate. Er tritt auch bei der EU-Wahl an. Auf Platz vier folgen der Bezirksparteiobmann aus Mattersburg Markus Szodl und auf Platz fünf jener aus Oberpullendorf Sandro Waldmann. Ziel für alle drei Wahlen in den nächsten Monaten sei es, stärker zu werden.