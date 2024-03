Petschnig-Antritt bei Landtagswahl offen

Als Rückzug als Landesparteichef lasse sich die Kandidatur auf Platz zwei bei der Nationalratswahl nicht werten, erklärte Petschnig am Montag gegenüber der APA. Die Nationalratswahl finde relativ kurz vor der Landtagswahl 2025 im Burgenland statt und diesbezüglich stimme man sich mit der Bundespartei erst ab.

Petschnig: Werden beste Aufstellung haben

Die Freiheitlichen informierten am Samstag über den Beschluss der Landesliste für die Nationalratswahl im Herbst dieses Jahres. Der Dritte Nationalratspräsident kandidiert wieder an erster Stelle, dahinter Petschnig – mehr dazu in Nationalratswahl: Landes-FPÖ setzt auf Hofer. Aktuell sitzen zwei burgenländische FPÖ-Mandatare im Nationalrat, Hofer und Christian Ries. Hofer bekam 2019 ein Bundesmandat, auf Platz zwei kandidierte auf der Landesliste 2019 Christian Ries.

Diesen Platz hat nun der Landesparteichef eingenommen. Indiz für einen Rückzug aus diese Funktion sei dies nicht, meinte Petschnig und ließ das Antreten 2025 weiter offen. „Als Landesparteiobmann bin ich grundsätzlich erster Anwärter auf die Spitzenkandidatur“, dies werde aber alles erst besprochen, betonte er. Zunächst gelte es, die Nationalratswahl zu schlagen und die Aufstellung werde mit der Bundespartei abgestimmt. „Ich bin überzeugt, dass wir die beste Aufstellung haben werden“, so Petschnig.