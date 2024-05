Wasserpolizei rüstet sich für die Saison

Generell rechnen die Beamten heuer wieder mit mehr Alarmierungen, nachdem in den vergangenen zwei Jahren aufgrund des niedrigen Wasserstands weniger Boote unterwegs waren, erläuterte Andreas Stipsits, Leiter der Landesverkehrsabteilung, am Dienstag.

Der höhere Wasserstand werde heuer wohl wieder mehr Leute anlocken und damit auch zu mehr Einsätzen am See führen. Obwohl die Saison noch gar nicht richtig begonnen habe, sei man bereits zu zwei Surf-Unfällen mit Verletzten und einem Unfall mit beschädigten Fahrgastschiffen ausgerückt, sagte Stipsits. Im Winter kam noch die Suche nach einem vermissten Eisläufer dazu, der nur noch tot geborgen werden konnte – mehr dazu in Neusiedler See: Leiche gefunden.

Seit 1. Mai ist von Podersdorf aus täglich eine Motorboot-Streife am Neusiedler See unterwegs. Neben Surf- und Bootsunfällen kontrolliert sie unter anderem auch, dass die Surfer nicht ins Naturschutzgebiet oder in den Schwimmbereich fahren. 22 Beamte sind an Ort und Stelle im Einsatz. Am 29. September endet die Saison für die Streife, einsatzbereit ist man aber natürlich weiterhin, so Stipsits.