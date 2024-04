Wein: „Ruster Ausbruch“ wird geschützt

Der Wein „Ausbruch“ wird hauptsächlich in der Gemeinde Rust am Neusiedlersee im Burgenland erzeugt. Daher wird der traditionelle Begriff „Ausbruch“ in Verbindung mit der Herkunftsbezeichnung „Rust“ als „Ruster Ausbruch“ geschützt, so die Kommission in einer Mitteilung. Der „Ruster Ausbruch“ ist ein besonderer Süßwein, der aus einer oder mehreren weißen Qualitätsweinrebsorten hergestellt wird – mehr dazu in Flüssige Kostbarkeit aus Rust.

Ein bestimmter Pilz macht die Beeren weich und führt zu einer rosinenartigen Schrumpfung und damit zu einer Konzentration von Säure, Zucker, Extrakt und Aroma. "Der daraus resultierende erhöhte Glyceringehalt verleiht dem Wein seine charakteristische gold- bis bernsteingelbe Farbe. Geruch und Geschmack von „Ruster Ausbruch" sind geprägt von Aromen von Trockenfrüchten, Honig, karamellisierten Mandeln und exotischen Früchten wie reifen Bananen“, beschreibt die Kommissionsmitteilung.