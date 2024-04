Neusiedler See: 60.000 Kubikmeter Schlamm entfernt

Das Schlammmanagement steht ganz oben auf der Agenda im Kampf um den Wasserstand am Neusiedler See. In elf der 14 Seegemeinden wurden vor allem Hafenanlagen und Einfahrten ausgebaggert. 60.000 Kubikmeter Schlamm wurden von Oktober 2023 bis Mitte April des heurigen Jahres entfernt.

Seemanagement Burgenland GmbH

„Diese Entschlammung war erfolgreich und wir haben in der abgelaufenen Saison einen weiteren Schwerpunkt auch auf die Schilfpflege gelegt“, so Infrastruktur-Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). 6.000 Laufmeter Schilfkanäle wurden instandgesetzt und auch Brandschutzschneisen errichtet.

ORF

Absetzbecken fehlen

Was die Schlammentfernung betrifft, hätte man technisch gesehen – mit den insgesamt sechs Geräten – schon heuer deutlich mehr ausbaggern können. Dafür brauche es aber die nötige Infrastruktur.

Konkret geht es um fehlende Absetzbecken in den Gemeinde – also um jene Becken, in denen der Schlamm zwischengelagert wird, bis er auf landwirtschaftliche Flächen in der Region verteilt wird. „Es geht jetzt darum die Gemeinden zu überzeugen, die Becken wieder herzurichten“, erklärt Erich Gebhardt, Geschäftsführer der Seemanagement Burgenland GmbH.

ORF

Zwei neue Geräte

Ziel sei es künftig 100.000 Kubikmeter – und damit fast doppelt soviel Schlamm – zu entfernen. Über den Sommer würden auch zwei neue Geräte angeschafft werden. Geplant sei nach wie vor eine Wasserzufuhr von der Donau in den Neusiedler See, so Dorner. Weitere Gespräche mit Niederösterreich seien am Laufen.