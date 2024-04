21 Verkehrstote im Vorjahr

Denn als Verkehrstote gelten laut Statistik Austria Personen, die entweder am Unfallort oder innerhalb von 30 Tagen, gerechnet ab dem Unfallereignis, an den Unfallfolgen verstorben sind. Damit waren im Vorjahr um zwei Todesopfer im Straßenverkehr mehr zu beklagen als 2022. Außerdem wurden auf den burgenländischen Straßen 1.087 Menschen bei Unfällen verletzt.

Österreichweit kamen insgesamt 402 Verkehrsteilnehmer ums Leben. Das ist ein Plus von neun Prozent im Vergleich zu 2022. Es gab einen Rekordwert an verletzten oder getöteten Fahrrad- beziehungsweise E-Scooter-Fahrern sowie einen hohen Anteil an Alkoholunfällen, der zweithöchste Wert seit 1992.