Im Vorjahr 20 Verkehrstote im Burgenland

396 Menschen sind im abgelaufenen Jahr 2023 auf Österreichs Straßen tödlich verunglückt. Das sind um sieben Prozent mehr als im Jahr 2022, aber laut Innenministerium zum vierten Mal seit 2019 weniger als 400 Getötete in einem Jahr. Langfristig bedeute dies somit die viertniedrigste Opferzahl seit Beginn der Aufzeichnungen, so das Innenministerium am Neujahrstag.

Hauptursachen: Ablenkung und unangepasstes Tempo

Tödliche Unfälle wegen Unachtsamkeit oder Ablenkung (27,3 Prozent) machen zusammen mit nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit (25,6 Prozent) mehr als 50 Prozent der vermuteten Unfallursachen aus. Es folgen Vorrangverletzung (15,0 Prozent), Überholen (8,1 Prozent) und Fehlverhalten von Fußgängern (6,7 Prozent). Daher fordert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) verstärkte Maßnahmen gegen Ablenkung und nicht angepasste Geschwindigkeit.