Frühe Ostern bringen Nächtigungsplus im März

Frühlingshaftes Wetter rund um die frühen Osterferien im März lockte viele Gäste ins Burgenland. 190.107 Übernachtungen wurden im März gezählt – ein sattes Plus von 27 Prozent. Das ist der Spitzenwert im Bundesländer-Vergleich für März, der Österreichschnitt bei den Übernachtungen liegt laut Statistik Austria bei einem Plus von sieben Prozent. Auch bei den Ankünften gibt es im Burgenland einen neuen März-Bestwert mit 70.278 Gästen und einem Plus von 27,7 Prozent. Damit liegt das Burgenland im Österreich-Vergleich ebenfalls an

erster Stelle.

Historischer Höchststand für erstes Quartal

Die meisten Gäste kamen aus Niederösterreich, Wien und der Steiermark. Nennenswerte Nächtigungssteigerungen wurden außerdem bei Touristen aus Deutschland und Ungarn registriert. Das März-Ergebnis setzt den erfolgreich Trend im Burgenland Tourismus seit Jahresbeginn fort. Zwischen Jänner und März verzeichnet das Burgenland mehr als 498.000 Übernachtungen – um 16,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dieses Ergebnis stelle zugleich den historischen Höchststand für das erste Quartal des Jahres dar, hieß es vom Burgenland Tourismus.