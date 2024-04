Saisonstart mit Gästerekord in Strandbad Podersdorf

In den ersten vier Wochen konnten 14.600 Gäste im Strandbad begrüßt werden. Das Wetter und ein erfreulicher Wasserstand im Neusiedler See, von 36 Zentimeter plus, im Vergleich zum Vorjahr, waren Gründe für den Ansturm. Vor allem aber die Investitionen von rund sieben Millionen Euro in die Infrastruktur des Strandbades machen sich bezahlt. Zudem nahmen mehr als 600 Läuferinnen und Läufern am 17. Leuchtturmlauf in Podersdorf teil.

Ausverkaufter Campingplatz zu Ostern

Sogar für Touristiker überraschend ist die Tatsache, dass der Campingplatz am Osterwochenende ausverkauft war. „So etwas hat es überhaupt noch nie gegeben. Es haben ein paar Faktoren zusammengespielt, das Wetter, das schlechte Wetter in Italien, aber auch das Angebot. Wir haben mehr als eine Million Euro in die Infrastruktur investiert“, so Rene Lentsch, Geschäftsführer des Podersdorf Tourismus.

Yoga-Plattform und Basketballplatz geplant

Auch heuer wird für Events und neue Attraktionen viel Geld in die Hand genommen. Geplant sind etwa eine überdachte Yoga-Plattform und ein Basketballplatz. Ein riesiger Hüpfpolster wurde bereits fertiggestellt. Nur die ganz großen Projekte, wie etwa die Neugestaltung der gesamten Mole, müssen derzeit noch warten. Im Vorjahr wurden insgesamt 250.000 Gäste im Strandbad Podersdorf gezählt, dieses Jahr hofft man auf eine deutliche Steigerung.