Hausbrand Stoob: Undichte Kamintür als Brandursache

Die heißen Gase dürften das Feuer entfacht haben, so die Polizei. Ein elektrischer Defekt könne ausgeschlossen werden. Das Feuer hatte die Hausbewohner im Schlaf überrascht, sie sind aber unverletzt geblieben – mehr dazu in Feuer überraschte Hausbewohner im Schlaf. Eine aufmerksame Autolenkerin hatte das Feuer in der Nacht bemerkt und Alarm geschlagen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz.