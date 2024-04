Chronik

Feuer überraschte Hausbewohner im Schlaf

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Stoob ist vergangene Nacht in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehren waren mehr als drei Stunden im Löscheinsatz. Die Hausbewohner wurden vom Brand im Schlaf überrascht. Es gab keine Verletzten.