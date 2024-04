Kälte bereitet Obstbauern Sorgen

Besonders in Tälern setzen die derzeit niedrigen Temperaturen den Obstkulturen zu. Hinter den Obstbaubetrieben rund um Kukmirn (Bezirk Güssing) etwa liegen fünf Frostnächte. Dieses letzte Aufbäumen des Winters kommt gerade heuer sehr ungelegen, denn die sommerlichen Verhältnisse der letzten Wochen haben die Früchte um etwa vier Wochen früher reifen lassen. Im Betrieb Nikles in Kukmirn etwa steht die Erdbeerernte schon jetzt kurz bevor – mehr dazu in Obstbäume tragen schon Früchte

Bei Wein keine Schäden derzeit

Um Ausfälle zu verhindern, setzen die Obstbauern Frostschutzberegnungen ein, vereinzelt gebe es aber schon Schäden zu beklagen. Die Hoffnung liegt darauf, dass jetzt keine weiteren Frostnächte dazukommen.

Entspannter ist die Situation bei den Weinbauern. Frostschäden gebe es derzeit noch keine und auch die Prognosen für die kommenden Tage sind gut, weil Niederschläge und keine klaren Frostnächte angesagt sind.