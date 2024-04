Obstbäume tragen schon Früchte

Nach fast 50 Prozent Ernteausfall im Vorjahr, blickt der Verein „Kittseer Marille“ optimistisch auf die Saison 2024, wie Obmann Josef Maurovich sagt. „Wir erwarten heuer nur einen Ausfall von circa 30 Prozent. Für eine durchschnittliche Marillenernte ist das in Ordnung. Trotz früher Blüte haben sich die Frostschäden in Grenzen gehalten. Wir hoffen auf eine frostfreie Zeit im April und da kann man mit einer Ernte Ende Juni rechnen“, so Maurovich.

ORF/Sebastian Györög

„Jahrhunderternte“ bei Kirschen erwartet

Ähnlich die Lage bei den Kirschen. Die Früchte sind bereits erbsengroß, die Bäume sind voll davon. Andrea Strohmayer aus Breiten (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) rechnet mit einer Rekordernte: „Wenn jetzt nicht irgendwie ein Hagel kommt oder ein starker Sturm oder wenns es gar nicht mehr regnet oder durchregnet bis zur Ernte – dann wird es hier die Jahrhunderternte schlechthin“, so Strohmayer. Sie rechnet damit, dass zu Pfingsten mit der Kirschenernte begonnen werden kann.

ORF/Sebastian Györög

Erdbeeren sind schon rot

Schon wesentlich weiter als die Kirschen und Marillen sind die Erdbeeren. Auf dem Feld von Michael Habeler in Wiesen (Bezirk Mattersburg) sind schon rote Früchte zu sehen. Habeler schätzt, dass in den Folientunnel in etwa zehn Tagen mit der Ernte begonnen werden kann. Bei den Freiland-Erdbeeren wird es laut Habeler noch etwa drei Wochen dauern, wenn das Wetter passt. Auch er rechnet mit einer besseren Ernte als im Vorjahr.