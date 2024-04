„Starnacht am Neusiedler See“ bis 2029 fixiert

Der Burgenland Tourismus und die Produktionsfirma „ip|media“ haben ihre Partnerschaft bis 2029 verlängert. Die Marke „Starnacht am Neusiedler See“ habe sich bereits sehr gut etabliert und erreiche durch die TV-Übertragungen ein Millionenpublikum im deutschsprachigen Raum, hieß es vom Burgenland Tourismus am Montag in einer Aussendung. Die „Starnacht“ sei ein Gewinn für das Tourismusland Burgenland, sagte dazu Tourismusreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Heuer findet die Starnacht am 1. Juni statt. Gäste sind unter anderem Nik P. und Maite Kelly – mehr dazu in „Starnacht“ mit Publikumslieblingen