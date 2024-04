„Starnacht“ mit Publikumslieblingen

Am Samstag, dem 1. Juni, fällt mit der „Starnacht am Neusiedler See“ um 20.15 Uhr live in ORF 2 und im MDR der Startschuss für die diesjährige „Starnacht“-Saison.

Vor der beeindruckenden Kulisse der Seebühne Mörbisch zünden Publikumslieblinge wie der italienische Superstar Al Bano, Schlagerqueen Maite Kelly, Schlagersänger Nik P., die niederländische Country- und Popsängerin Ilse DeLange, Schlagerrockröhre Marina Marx, „Mr. Hitmaker“ Albert Hammond sowie die Popband „Alle Achtung“, aber auch „Starnacht“-Debütantinnen und -Debütanten wie Gregor Meyle und Anna-Sophie ein Hitfeuerwerk. Moderiert wird die „Starnacht am Neusiedler See“ auch heuer wieder von Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

ORF

„Das Ambiente, die Aura, das ist einzigartig an diesem See. Die Bühne ist die größte Open-Air-Musicalbühne die es gibt“, freut sich Mörbisch-Generalintendant Alfons Haider bereits auf den 1. Juni. „Wir werden in allen unseren Programmen umfangreich von der Show berichten und Interviews mit den Stars senden. Hits der Stars wie Al Bano, Nik P. und Maite Kelly sind Bestandteil des Musikprogramms von Radio Burgenland“, erklärt ORF-Burgenland Landesdirektor Werner Herics.

„Großartige Werbung für die Region“

Für den Geschäftsführer des Burgenland Tourismus, Didi Tunkel, ist die „Starnacht“ auch ein wirtschaftlicher Faktor für das Burgenland: "Die Bilder der einzigartigen Kulisse, die in unseren Hauptmärkten Österreich und Deutschland ausgestrahlt werden, sind von unschätzbarem Wert für das Tourismusland Burgenland. Mit einem Millionenpublikum und als eine der populärsten TV-Shows Österreichs, deren Strahlkraft über die Grenzen Österreichs hinausreicht, begeistert die ‚Starnacht‘ Menschen jeden Alters und trägt maßgeblich zur Wertschöpfung unserer Region bei.“

Ähnlich sieht es auch Mörbisch-Bürgermeisterin Bettina Zentgraf: „Die ‚Starnacht‘ liefert die schönsten Bilder vom Neusiedler See und von Mörbisch einem Millionenpublikum in Österreich und Deutschland direkt nach Hause. Und das ist natürlich eine großartige Werbung für die Region.“

25-Jahr-Jubiläum der „Starnacht“

„Dass wir heuer das 25-Jahr-Jubiläum der ‚Starnacht‘ feiern dürfen, ist etwas ganz Besonderes für mich. Ich bin dankbar, dass wir mit so großartigen Partnern wie dem ORF, dem Land Burgenland und unseren Sponsoren zusammenarbeiten dürfen. Nur gemeinsam ist ein Projekt in dieser Dimension zu schaffen“, heißt es von Martin Ramusch, Eigentümer von „iplmedia“.

ORF

Florian Illich, ORF-Sendungsverantworlicher, freut sich bereits auf Mörbisch: „Bereits zum dritten Mal in Folge findet die ‚Starnacht am Neusiedler See‘ auf der Seebühne in Mörbisch statt. Damit ist der dortige Sommerauftakt der Musikshow-Open-Airs schon Tradition geworden. “

30 Tage als Video-on-Demand

Tradition und Innovation heißt es heuer bei den Streams von der „Starnacht am Neusiedler See“: Tradition, denn selbstverständlich stellt der ORF den Musik-Event auch heuer wieder als Live-Stream und Video-on-Demand für PCs, Laptops und Smartphones zur Verfügung. Neu ist auch, dass der Event nun für 30 Tage als Video-on-Demand angeboten wird und den Fans damit deutlich länger als bisher zum nachträglichen Genießen zur Verfügung steht.

Dieser Beitrag begleitet die Sendung „Starnacht am Neusiedler See“, 20.15 Uhr, ORF 2 und MDR, am 1. Juni 2024.