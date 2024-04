Historischer Gesamtsieg für Turnerin Mörz

„Das ist richtig cool. Gold, Bronze und immer Finale bei vier Weltcups, das waren super Erfahrungen. Ich gehe jetzt mit einem guten Gefühl in die EM“, freute sich die 18-Jährige. Die Europameisterschaft beginnt für Charlize und Schwester Alissa Mörz kommende Woche in Rimini.

Über Weltcups zu olympischen Spielen

Die Weltcup-Saison verlief heuer für Charlize Mörz nahezu perfekt. Die Mattersburgerin erreichte bei den vier Stationen immer das Finale, holte in Cottbus mit Platz drei erstmals in ihrer Karriere eine Medaille und nur kurz darauf im März in Baku erstmals einen Weltcup-Sieg. Damit sicherte sich Mörz nicht nur den historischen Welctup-Gesamtsieg im Bodenturnen, sondern auch ihr Olympia-Ticket für die Sommerspiele in Paris.

Beim Abschluss-Bewerb in Doha fiel Mörz im Finale etwas zurück. Nach Platz fünf in der Qualifikation musste sie sich am Ende mit Rang sieben begnügen. „Es haben die Schwierigkeitspunkte gefehlt. Aber Charlize erhielt, das sollte man nicht übersehen, trotz der ausgelassenen oder schlecht geturnten Elemente im Doha-Finale ihre bis jetzt höchste Ausführungswertung“, sagte Nationaltrainern Gabi Frehse.