Weltcupsieg und Olympia-Ticket für Charlize Mörz

„Ich kann es eigentlich noch gar nicht so richtig fassen. Heute ist alles aufgegangen und ich bin superglücklich. So eine Wertung hätte ich vor Saisonbeginn eigentlich kaum für möglich gehalten“, meinte Mörz nach ihrem Coup.

APA/Turnsport Austria

Die 18-Jährige erreichte beim Bodenturnen im Finale 13,566 Punkte – damit ihre persönliche Bestleistung und ihren ersten Sieg im Weltcup. Erst vor zwei Wochen schaffte sie in Cottbus (Deutschland) erstmals einen Weltcup-Podestplatz – mehr dazu in Erste Weltcup-Medaille für Mörz In Baku gewann Mörz vor der Chinesin Yushan Ou (13,533) und Kaylia Nemour aus Algerien (13,266).

Olympia-Ticket fix

Das Rennen um das ersehnte Olympia-Ticket ist damit entschieden. Denn Mörz erreichte bei allen Qualifikations-Turnieren heuer das Finale. Mit Platz eins in Baku und Platz drei in Cottbus darf die Mattersburgerin also den Flug nach Paris buchen, wo am 26. Juli die olympischen Spiele beginnen.