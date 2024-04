Synagoge als lebendiger Veranstaltungsort

Mehr als 10.000 Interessierte haben die Synagoge Kobersdorf seit ihrer Wiedereröffnung im Jahr 2022 besucht – mehr dazu in Synagoge Kobersdorf in neuem Glanz. Nach der mehrjährigen Renovierung wurde die Synagoge zu einem gefragten Veranstaltungsort, der von März bis Oktober genutzt wird.

Konzerte, Theater und Schul-Workshops

Auch heuer wird die Saison bis in den Herbst hinein Unterschiedlichstes bieten – darunter diverse Konzerte, etwa vom Isabel Frey Trio mit jiddischen Liedern aus aller Welt. Am 9. Mai zeigt das Kulturforum Südburgenland eine Theater-Inszenierung über die Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, Sophie Scholl. Nicht zuletzt bietet die Synagoge auch Platz für Vorträge und Workshops zur Antisemitismus-Prävention, speziell für Schulklassen. Die Belebung der Synagoge sei ein sichtbares Zeichen verantwortungsvoller Erinnerungskultur, so Doskozil.