Synagoge Kobersdorf in neuem Glanz

An der Eröffnung nahmen Vertreterinnen und Vertreter der Israelitischen Kultusgemeinde aus Wien und dem Burgenland sowie Vertreterinnen und Vertreter des offiziellen Burgenlands teil. Das Land hatte das Gebäude 2019 erworben und vor dem vollständigen Verfall gerettet – mehr dazu in Land kauft Synagoge Kobersdorf.

Renovierung nahm auf Originalsubstanz Bedacht

Die ehemalige Synagoge wurde in den vergangenen zwei Jahren umfassend saniert. Sie war nur durch einen glücklichen Zufall nicht von den Nationalsozialisten zerstört worden, in dieser Zeit aber zweckentfremdet worden – mehr dazu in Synagoge Kobersdorf. Danach verfiel das Gebäude zusehends. Es gab zwar immer wieder Bestrebungen, die Synagoge zu renovieren, aber es scheiterte an den finanziellen Mitteln. Als das Land die Synagoge kaufte, war das auch der Startschuss für umfassende Sanierungsarbeiten. Bei der Renovierung wurde versucht, möglichst viel von der Originalsubstanz zu retten.

Kobersdorf ist nicht die einzige burgenländische Synagoge, um die sich das Land gekümmert hat: Auch das Gebäude der Synagoge in Stadtschlaining wurde um rund 600.000 Euro renoviert – mehr dazu in Neuer Gedenkort jüdischen Lebens.