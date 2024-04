Monitoring für Asiatische Hornisse

Die Asiatische Hornisse ist ein Raubtierinsekt, das Honigbienen frisst und somit eine Bedrohung für die heimischen Bienenvölker darstellt. Auch bei der Vollversammlung des Landesverbandes der burgenländischen Bienenzuchtvereine in Rauchwart (Bezirk Güssing) war die Asiatische Hornisse Thema. Bei der Sichtung in Salzburg solle es sich laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) aufgrund der Jahreszeit um einen Einzelfund, vermutlich einer Königin ohne etabliertes Nest handeln – mehr dazu in Erstmals Asiatische Hornisse in Österreich gesichtet

Jeder kann mitmachen

Die Imker sind alarmiert und deshalb bietet „Biene Österreich“ zusammen mit den Landwirtschaftskammern ein österreichweites Monitoring der Asiatischen Hornisse an, wie die Landwirtschaftskammer Burgenland bekannt gab. Für Meldungen etwaiger Funde wird auf der Website ein Online-Formular zur Verfügung gestellt. Hochgeladene Fotos werden verifiziert, nach Bestätigung online gestellt und anschließend an die Länder weitergeleitet.

„Die Bekämpfung der Asiatischen Hornisse ist von großer Bedeutung, um den Schaden für Umwelt, Imkereibranche und andere landwirtschaftliche Produktionszweige zu minimieren“, sagte dazu der Präsident der Landwirtschaftskammer Burgenland, Nikolaus Berlakovich.