Chronik

Imker zittern vor „Killer“-Hornisse

Die Asiatische Hornisse macht sich langsam in ganz Europa breit und stellt eine ernsthafte Bedrohung für Bienen dar. In Österreich wurde sie noch nicht gesichtet, doch in Ungarn ist laut „Falter“-Bericht ein erstes Nest aufgetaucht. Die heimischen Imker sind alarmiert.