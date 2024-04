Südburgenländische IT-Firma insolvent

Den Aktiva in Höhe von 40.000 Euro stehen laut Creditreform Passiva von 1,39 Millionen Euro gegenüber. An der mit Audio-, Video-, Hard- und Software handelnden Firma ist auch die „Athena Burgenland Beteiligungs AG“ zu 49 Prozent beteiligt – mehr dazu in Athena sichert 960 Arbeitsplätze.

Seit Oktober keine Gehälter ausbezahlt

Das Unternehmen beschäftigt derzeit fünf Mitarbeiter, deren Löhne und Gehälter seit Oktober 2023 ausstehen. Von der Insolvenz sind 46 Gläubiger betroffen. Ihnen bietet das Unternehmen eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent an, zahlbar innerhalb von zwei Jahren. Nach dem Liquiditätsplan der Schuldnerin können im laufenden Geschäftsjahr Überschüsse erwirtschaftet werden, um den angebotenen Sanierungsplan zu erfüllen.

Die „X-Art-Pro Division Handels GmbH“ wurde 1992 gegründet und hält Beteiligungen an der „The Mushroom Music Produktion GmbH“ und der „x-news information technology GmbH“, über deren Vermögen ebenfalls das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Ursache für die Insolvenz sei das schlechte wirtschaftliche Umfeld während der Coronavirus-Pandemie gewesen, wodurch geplante Erträge nicht erzielt werden konnten, heißt es.