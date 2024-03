Athena sichert 960 Arbeitsplätze

Die Athena Burgenland Beteiligung AG gehört zur Wirtschaftsagentur Burgenland und unterstützt Klein-und Mittelbetriebe im Burgenland bei der Gründung und Weiterentwicklung – und zwar durch Investitionen zwischen 200.000 und 2,5 Millionen Euro zur Eigenkapitalfinanzierung. Derzeit ist Athena an 15 Unternehmen beteiligt. Beispielsweise an dem Opto-Elektronikunternehmen Lumitech in Jennersdorf oder an der Pet Food GmbH, die in Pöttelsdorf Tierfutter erzeugt.

Das Land sichert mit Risikokapital 960 Arbeitsplätze in privaten Unternehmen, bilanziert Doskozil. Er spricht von einem „starken Motor der regionalen Wirtschaft im Burgenland“. Als Erfolgsbeispiel nennt der Landeshauptmann die Begleitung des Software Entwicklers Fenz-Software GmbH in Pinkafeld, der heuer – mit Standortgarantie im Burgenland – mit Gewinn an eine europäische Software-Unternehmensgruppe verkauft wurde.

Netzwerke und Know-How für Unternehmen

„Wir unterstützen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen – von Kittsee bis Jennersdorf – bei der Gründung, beim Wachstum und in der Restrukturierung. Neben Eigenkapital bringen wir auch Netzwerke und Know-How, insbesondere im Bereich der Finanzierung und Förderung sowie Managementexpertise bei der strategischen Entwicklung von Unternehmen ein“, sagt Geschäftsführer Klaus Stinakovits.

„Mit dem Risikokapitalfonds Athena Burgenland engagieren wir uns vor allem bei wachstumsstarken und technologieorientierten Unternehmen aus dem Burgenland, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen positive Zukunftsperspektiven haben“, erklärt Geschäftsführer Georg Schönbauer.