Religion

Evangelischen Frauentag: 400 Teilnehmerinnen

Mehr als 400 Frauen haben am Wochenende am Evangelischen Frauentag in Gols (Bezirk Neusiedl am See) teilgenommen. Unter dem Motto „Gut behütet“ gab es unter anderem einen Gottesdienst und Vorträge. Veranstaltet wird der Frauentag jährlich von der Evangelischen Frauenarbeit Burgenland.