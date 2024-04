Zeitzeugin Käthe Sasso verstorben

Sasso hatte sich in jungen Jahren gegen das NS-Regime gestellt. Bevor sie 1944 nach Ravensbrück deportiert wurde, war sie in Gestapo-Gefängnissen in Wien inhaftiert. Dort wurde sie Zeugin und Leidtragende einer gnadenlosen NS-Justiz, die allein in Österreich rund 1.200 unschuldige Menschen mit dem Fallbeil hinrichten ließ.

„Junge Generation sensibilisieren und warnen“

Als Zeitzeugin habe sie über Jahrzehnte hinweg tausenden jungen Menschen vom Grauen des Nationalsozialismus berichtet, „um die junge Generation zu sensibilisieren und zu warnen“, so Bures. Dank und der Respekt gebühre Sasso auch für ihren Einsatz für eine eigene Gedenkstätte für die hunderten Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, die in der Gruppe 40 am Wiener Zentralfriedhof ihre Gräber haben.

„Die dort Begrabenen seien für ein freies und demokratisches Österreich gestorben, das hat uns Käthe immer wieder in Erinnerung gerufen.“ 2016 war Sasso war 2016 für ihr Engagement für das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, für Frieden und Demokratie mit dem Berufstitel Professorin ausgezeichnet worden.

Mit „Ich widme meine Erinnerungen den Menschen dieser Welt“ feierte am Freitagabend eine Produktion der Theaterinitiative Burgenland im Offenen Haus Oberwart Premiere. Erzählt wird die Geschichte der burgenländischen Kroatinnen Hanna Sturm und Sasso – mehr dazu in Burgenlandkroatinnen im NS-Widerstand.

Reaktionen

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigte sich betroffen: „Mit Käthe Sasso verliert das Burgenland eine ganz große Persönlichkeit, die uns allen ein Vorbild war und auch weiterhin sein muss.“

„Der Einsatz Käthe Sassos bleibt unvergessen, ihr Kampf gegen den NS-Terror ist ein wertvoller Teil unserer Geschichte. Ihre Opferbereitschaft und ihr unermüdliches Engagement bist zuletzt verdienen unseren höchsten Dank und tiefsten Respekt“, heißt es von der Landesfrauenvorsitzenden Astrid Eisenkopf (SPÖ).