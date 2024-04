Zehn Spiele ungeschlagen: Gunners gewinnen Qualifikationsrunde

Nach dem Grunddurchgang hat die Situation in Oberwart nicht sonderlich rosig ausgesehen. Nur auf Platz neun und mit vier Punkten Rückstand hat das Team von Horst Leitner die Qualifikationsrunde in Angriff genommen. Großes Ziel war das Ticket für die Playoffs. Das haben die Gunners vor einer Woche im Derby gegen Eisenstadt geschafft – siehe in Gunners lösen Play-off-Ticket. Jetzt ist der Mannschaft rund um Kapitän Sebastian Käferle aber auch der Sprung an die Tabellenspitze der Qualifikationsrunde gelungen, im letzten Spiel.

Enges Spitzenspiel

Möglich gemacht haben das die Oberwarter mit einem Sieg im direkten Duell um die Tabellenspitze gegen Kapfenberg. In einer umkämpften Partie müssen die Oberwarter zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Kapfenberg kann sich im ersten Viertel mit bis zu elf Punkten absetzen. Danach, und vor allem in Hälfte zwei, war es aber ein Duell auf Augenhöhe. Die Führung wechselte mehrmals hin und her, rund fünf Minuten vor dem Ende konnten die Kapfenberg nochmals ausgleichen. Doch dann bewies Oberwart den längeren Atem und gewann am Ende mit 84:76.

Zufriedene Oberwarter nach dem Spiel

„Es war ein hartes Spiel, aber eine gute Probe für die Playoffs. Wir haben elf Siege in Folge gefeiert und eine sehr gute Dynamik entwickelt“, sagte Kapitän Sebastian Käferle nach dem Spiel. „Ich denke, es war ein sehr spannendes Spiel für das Publikum. Es war sehr intensiv und am Ende waren wir trotzdem verdienter Sieger“, ergänzte Trainer Horst Leitner.

Damit haben die Gunners nicht nur alle zehn Spiele der Qualifikationsrunde, sondern insgesamt schon elf Partien en Suite gewonnen. Weiter geht es für die Oberwarter jetzt im Playoff-Viertelfinale gegen die Gmunden Swans.

Dragonz erreichen Minimalziel

Aufatmen heißt es bei den Eisenstadt Dragonz, die in ihrem letzten Spiel in dieser Saison das angestrebte Minimalziel erreichen. Ein 88:82 Auswärtssieg bei Fürstenfeld bedeutet nämlich, dass die Eisenstädter die Saison nicht auf dem letzten Tabellenplatz beenden.