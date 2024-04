Gunners lösen Play-off-Ticket

Mit dem nächsten deutlichen Erfolg bauten die Oberwarter ihre Siegesserie aus – seit knapp zwei Monaten sind sie nun schon ungeschlagen. „Wir haben uns als Mannschaft sehr gut weiterentwickelt, jeder hält zusammen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel“, sagte Gunners-Guard Magdy Abou-Ahmed.

Nach dem enttäuschenden Grunddurchgang und der verpassten Platzierungsrunde präsentierten sich die Gunners in der Quali-Runde bisher als stärkstes Team. Entsprechend zuversichtlich blicken die Oberwarter nun den Play-offs entgegen. „Ich glaube, dass wir jedes Spiel gewinnen können“, so Coach Horst Leitner.

Ungefährdeter Sieg im Derby

Gegen den Tabellenvorletzten aus Eisenstadt ließen die Gunners am Samstagabend von Beginn an wenig anbrennen. Schon zur Pause lag der Vorsprung bei 29 Punkten. „Wir waren eindeutig die bessere Mannschaft. Wir hatten unser Ziel, das Match zu gewinnen, 40 Minuten lang vor Augen“, so Abou-Ahmed, der als bester Assistgeber des Abends zu überzeugen wusste.

Die zunächst sehr wurfschwachen Dragonz präsentierten sich in der zweiten Halbzeit besser, konnten den Rückstand aber nur um einen Punkt verkürzen. „Wir wollten noch einmal in Schlagdistanz kommen, aber Oberwart hat das nicht zugelassen. Sie haben mit einer unglaublichen Intensität gespielt und verdient gewonnen“, sagte Dragonz-Coach Felix Jambor.

Eisenstadt hält die Klasse

Nächstes Wochenende steht in der Quali-Runde noch der zehnte und letzte Spieltag an. Danach geht es für Oberwart im Play-off-Viertelfinale gegen eines der Top-Teams der Liga weiter. Für die Dragonz ist die Saison dagegen nach der Qualifikationsrunde zu Ende. Einen sportlichen Absteiger wird es heuer nicht geben, daher ersparen sich die Eisenstädter das Play-down um den Klassenerhalt.