Mehr Studienplätze und neuer Lehrgang

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Fachhochschulen in Österreich hat das Bildungsministerium vor kurzem eine deutliche Erhöhung der Studienplätze angekündigt. Die Ausschreibung für die 350 neuen FH-Studienplätze ist nun thematisch offen – von Sozialem über Wirtschaft bis hin zu Tourismus ist alles möglich. Die Bewerbungsfrist für die neuen FH-Studienplätze läuft bis Ende April, die Vergabe der Studienplätze durch das Ministerium soll bis Anfang Juli erfolgen.

Neuer Studiengang Wirtschaftsinformatik

Fix ist bereits die finanzielle Zusage für den neuen Studienlehrgang Wirtschaftsinformatik ab Herbst 2025 mit 75 Studienplätzen im Burgenland – mehr dazu in Wirtschaftsinformatik als neuer FH-Studiengang. Durch die Ankündigung des Bildungsministeriums weitere Förderungen zur Verfügung zu stellen, wird laut FH Burgenland Geschäftsführer Georg Pehm daran gearbeitet, Studiengänge weiterzuentwickeln und einzureichen. Bisher war es nur möglich, neue Studienplätze im so genannten MINT-Bereich – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – zu bekommen.