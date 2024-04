Umbau Mattersburgerbahn: Start für Einsicht

Die ÖBB planen für die Mattersburger Bahn neue elektrische Züge, statt der Dieselloks, und modernisierte Bahnhöfe, sagt der ÖBB-Projektleiter Heinz Gschnitzer. „Das heißt, wir werden auf der gesamten Strecke von Wr. Neustadt bis zur Staatsgrenze nach Ungarn die Strecke elektrifizieren, die neuen Bahnsteige herrichten und auch den neuen Wartebereiche bei den Haltestellen erneuern, damit wir hier auch eine neue, attraktive Bahn in Mattersburg haben“, so Gschnitzer – mehr dazu in Mattersburgerbahn wird elektrifiziert und modernisiert.

ÖBB/Feuchtenhofer Architekten

Kein Umsteigen mehr in Wr. Neustadt

Die Stationen Loipersbach-Schattendorf, Marz-Rohrbach, Mattersburg Nord, Bad Sauerbrunn und Neudörfl werden komplett erneuert. Auch das Umsteigen in Wiener Neustadt ist dann Geschichte, denn aktuell müssen Fahrgäste, die aus dem Bezirk Mattersburg nach Wien wollen, in Wr. Neustadt umsteigen.

Einsprüche bis 31. Mai möglich

Die ÖBB haben nun einen Antrag für die Erteilung einer Baugenehmigung bei der Landesregierung eingebracht. In den Antrag kann jeder einsehen. In Mattersburg, Neudörfl, Rohrbach, Pöttsching, Wiesen, Bad Sauerbrunn, Marz und Loipersbach ist die Einsicht auch in den Gemeindeämtern möglich. Schriftliche Einsprüche sind von Montag, 15. April, bis 31. Mai möglich. Läuft alles nach Plan soll noch heuer mit dem Umbau begonnen werden, Ende 2026 soll die neue Mattersburger Bahn dann fertig sein.