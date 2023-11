Mattersburger Bahn wird elektrifiziert und modernisiert

Derzeit verkehren auf der Mattersburger Bahn noch Dieselloks zwischen in die Jahre gekommenen Bahnhöfen. Beides soll zum Fahrplanwechsel Ende 2026 der Vergangenheit angehören. Dann werden dort elektrisch angetriebene Cityjets unterwegs sein. Im Burgenland werden die Stationen Loipersbach-Schattendorf, Marz-Rohrbach, Mattersburg Nord, Bad Sauerbrunn und Neudörfl runderneuert. Mehr als 100 Millionen Euro werden die ÖBB dafür insgesamt in die Hand nehmen, so Projektleiter Heinz Gschnitzer.

„Es geht darum, dass wir mit moderneren Zügen fahren können, das heißt, dass wir hier künftig mit ökologischem Strom die Verkehre abwickeln können und damit auch die Züge durchbinden vom Burgenland bis hin über Wiener Neustadt bis nach Wien“, so Gschnitzer. Das derzeit noch notwendige Umsteigen in Wiener Neustadt soll dann der Vergangenheit angehören, außerdem sollen die Intervalle kürzer werden.

Von diesen Maßnahmen erhoffen sich die ÖBB deutlich mehr Fahrgäste. Bis Ende nächsten Jahres herrscht auf der Strecke noch Normalbetrieb, so lange wird es noch dauern, bis alle nötigen Bescheide bewilligt sind. 2025 soll dann mit den Umbaumaßnahmen begonnen werden.