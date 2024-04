Pflegestützpunkte: Baustart in Kobersdorf

Bis Ende nächsten Jahres sollen die 71 Stützpunkte im Burgenland fertiggestellt sein, so das Ziel des Landes. Für 24 der 28 definierten Regionen wird eine Trägerorganisation – wie etwa die Volkshilfe oder das Hilfswerk – die gesamte nicht stationäre Pflege übernehmen. Die Ausschreibung wurde aber aufgehoben – mehr dazu in Pflegestützpunkte: Zurück an den Start.

Die Vergabe soll laut Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) dennoch bis Ende des Sommers erfolgen: „Das hat sich jetzt aufgrund dieser Neuausschreibung, die wir machen, ein bisschen verzögert. Wir haben jetzt die Grundlagen neu überarbeitet. Wir haben die Berechnungen intensiviert. Hier werden wir bis im Spätsommer wissen, welche Trägerorganisationen in welchen Regionen tätig sein können.“

Standortsuche nicht immer einfach

In Kobersdorf stellt die Gemeinde das Grundstück zur Verfügung stellt. In anderen Gemeinden sei die Suche nach den idealen Standorten nicht immer einfach, ergänzte Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ): „Es bedarf natürlich Platz für diese größeren Bauten und hier schränkt sich das Feld natürlich ein. Und dann gibt es oft natürlich auch Liegenschaften, die im privaten Eigentum sind. So muss man die Gespräche führen. Aber in meiner Wahrnehmung und meiner Beobachtung laufen diese Gespräche alle sehr konstruktiv.“

ORF/Andreas Berger

Der Standort in Kobersdorf liegt im Ortszentrum: an der Hauptstraße, nur wenige Gehminuten entfernt von Gemeindeamt, Trafik und einer Bank. Mit dem Spatenstich beginnen nun die Bauarbeiten, als Bauzeit ist ein Jahr geplant.