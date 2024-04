Spargelbauern sehr zuversichtlich

Die Bauern sind derzeit mitten in der Ernte, so der Halbturner Spargelbauer Kevin Graf. Spargel wachse bei optimalen Bedingungen täglich bis zu zehn Zentimeter, man müsse täglich ernten. Graf baut auf einer Fläche von elf Hektar Bio-Spargel an. Die Spargelsaison, die heuer besonders früh startete, laufe durchaus vielversprechend, die Menge und die Qualität passe. „Die drei Wochen, was wir jetzt früher dran sind, die kann uns keiner mehr nehmen“, so Graf. Im April sei die Nachfrage doch am höchsten.

Früher Erntebeginn als wirtschaftlicher Vorteil

Der frühe Beginn der Spargelsaison ist aus wirtschaftlicher Sicht im Hinblick auf die Konkurrenz aus dem Ausland positiv. Das sei definitiv ein Vorteil, sagte Graf. Normalerweise komme Mitte März der italienische Spargel. Aber der sei höher, nach dem, was man im Einzelhandel gesehen habe, heuer ein bisschen später dran, während der österreichische Spargel früher komme. Jetzt sei der Gusto auf Spargel noch nicht so gestillt, es sei besser als voriges Jahr.

Fotostrecke mit 4 Bildern ORF ORF ORF ORF

Appell an Konsumenten

Oft sei die Konkurrenz aus dem Ausland früher auf dem Markt, sagte auch Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich: „Aber dadurch, dass durch die Witterungsbedingungen wir das auch können, ist es natürlich gut, dass guter burgenländischer, heimischer, österreichischer Spargel auch schon früher zum Kaufen da ist.“

Die Landwirtschaftskammer hofft, dass die Kundschaft zum heimischen Spargel greift. Denn es hänge sehr viel Arbeit daran und es sei auch ein Beitrag zum Klimaschutz, wenn man den Spargel über kurze Transportwege ab Hof, im Geschäft in der Region oder auf einem Bauernmarkt kaufe, so Berlakovich. Im Burgenland wird auf insgesamt 40 Hektar Spargel angebaut, der Großteil davon im Seewinkel.