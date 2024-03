Früher Start in die Spargelsaison

Die ersten Spargelspitzen haben auf den Feldern im Seewinkel, nahe des Neusiedlersees, bereits die Bodendecke durchbrochen. Die Bedingungen sind heuer besonders gut. Zum Einen war es in den vergangenen Tagen verhältnismäßig warm und besonders wichtig war der Niederschlag in den Herbst- und Wintermonaten. Bodenfeuchte sei wichtig, da der Spargel dann vom Grundwasser lebe, sagt Andreas Haider, Spargelbauer aus Illmitz.

Warme Tage gut für Wachstum

Wird es, so wie vorhergesagt, in den nächsten Tagen warm, sprießt der Spargel gut und vor allem schnell. „Unter optimalen Bedingungen wächst der Spargel ca. acht bis zwölf Zentimeter pro Tag“, so Haider. Weißer Spargel wächst schneller als grüner, da er mit einer Folie bedeckt ist.

Frost schadet den Spargelspitzen, ist es aber nur zwischendurch kühler macht das den Spargelkulturen nichts. Allerdings verzögert die Kälte die Ernte. Preislich wird sich beim Spargel gegenüber dem Vorjahr nichts ändern. Je nach Qualität kostet der Spargel aus dem Seewinkel im Abhof-Verkauf zwischen sechs und zehn Euro pro Kilogramm.