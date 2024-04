Heinz Janisch mit Andersen-Preis ausgezeichnet

In der Jury-Begründung hieß es, Janisch sei ein Meister der kurzen Form, die der Fantasie der Leserinnen und Leser Raum lässt. Seine Texte seien nie auf nur ein Thema fokussiert und er habe keineswegs die Absicht, zu belehren oder zu predigen. Stattdessen locke er seine Leserin Träume voller Wünsche und Sehnsüchte.

Wichtige Auszeichnung

Der Christian-Andersen-Preis wird alle zwei Jahre vom International Board on Books for Young People (IBBY) verliehen. Er würdigt dabei das Lebenswerk von Autorinnen und Autoren, die mit ihrem Gesamtwerk einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag zur Kinderliteratur geleistet haben. Er ist nach dem dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen (1805–1875) benannt.

Janisch lebt in Strem (Bezirk Güssing). Er studierte Germanistik und Publizistik in Wien, seit 1982 arbeitet er als freier Mitarbeiter beim ORF-Hörfunk. Seine zahlreichen Bücher für Kinder und Erwachsene wurden in mehr als 25 Sprachen übersetzt. Vor kurzem wurde er mit dem Christine-Nöstlinger-Preis ausgezeichnet – mehr dazu in Heinz Janisch erhält Christine-Nöstlinger-Preis