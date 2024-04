Millionenbetrüger war auch im Burgenland aktiv

Mehr als 100 Wohnungen, ein Therapiezentrum inklusive Wellnessbereich und ein Nahversorger – das war der Plan der sogenannten Sonnenresidenz in Eberau (Bezirk Güssing).

Doch nach dem Baustart im Jahr 2018 scheiterte das Projekt des privaten Investors plötzlich an der Finanzierung. Jetzt ist klar warum: Bei dem österreichischen Investor handelt es sich um einen Millionenbetrüger, der zu den meistgesuchten Verbrechern Europas zählen soll. Er wurde vor kurzem in seiner Villa im spanischen Alicante festgenommen. Das Bauprojekt im Südburgenland übernahm inzwischen die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) übernommen – mehr dazu in OSG baut Generationendorf in Eberau.

Geplant ist nun eine deutlich kleinere Variante mit rund 60 Wohnungen und 13 Reihenhäusern. Mit den Bauarbeiten soll im Herbst begonnen werden.