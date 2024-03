Politik

OSG baut Generationendorf in Eberau

Im Juli des Vorjahres ersteigerte die OSG in Eberau eine bemerkenswerte Immobilie: ein fünf Hektar großes Areal mit zwei Rohbauten. Ein privater Investor wollte eine Wohnanlage errichten, das Projekt mit dem Namen „Sonnenresidenz“ scheiterte jedoch mitten in der Bauphase an der Finanzierung. Die OSG will es nun in modifizierter Form fertig bauen.