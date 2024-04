Rettung fährt Klinik Kittsee wieder an

Es gebe aber ausreichend Platz in anderen Stationen, wurde vonseiten der Gesundheit Burgenland auf APA-Anfrage betont: „Die Versorgungsleistungen der Klinik Kittsee sind vollständig aufrecht.“ Die Brandursache stand vorerst noch nicht fest und war Gegenstand von Ermittlungen.

Der Brand war am Sonntagnachmittag in einem Dienstzimmer oberhalb der Bettenstation der Inneren Medizin ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Eine Station wurde evakuiert, die Patienten wurden in anderen Teilen des Spitals untergebracht. Es gab keine Verletzten – mehr dazu in Klinik Kittsee: Brand in Dienstzimmer.