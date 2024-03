Chronik

Klinik Kittsee: Brand in Dienstzimmer

Am Sonntagnachmittag ist in der Klinik Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) in einem Dienstzimmer ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte aber bereits nach kurzer Zeit wieder Brand aus geben, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.