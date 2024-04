Abstimmen für besten Song des Landes

Im Vorjahr wurden für „SongChallenge“ 21 Beiträge eingereicht, dieses Jahr sind es 23. Für junge Interpretinnen, Interpreten und Bands ist der Wettbewerb eine Chance, ihre selbst komponierten Musikstücke einer Fach- und Publikumsjury zu präsentieren. Jugendlandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) freut sich über das große Interesse, denn die „Song Challenge“ ist als Sprungbrett für eine eventuelle Musikkarriere gedacht.

Preise im Wert von rund 15.000 Euro

Von 1. April bis 9. April wird abgestimmt. Jene Musikerinnen und Musiker, für die die meisten Publikumsstimmen abgegeben werden, gewinnen eine professionelle Studioaufnahme mit dem Robbie-Williams-Bassisten Jerry Meehan. Insgesamt winken den Siegerinnen und Siegern Preise im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Das Finale von „SongChallenge 2024“ findet am 3. Mai im Rahmen des Seeopenings am Neusiedler See statt. Dabei können die bestgereiten jungen Talente ihre selbstkomponierten Musikstücke vor Publikum präsentieren.