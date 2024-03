„Genuss Burgenland“ kommt zum Tourismus

Die Eingliederung erfolgt im laufenden Jahr. Laut Eisenkopf sollen Synergien genutzt und das Angebot für Besucherinnen und Besucher weiter verbessert werden. Der Verein wurde vor elf Jahren gegründet, betrieb in Donnerskirchen eine eigene Genussakademie und übersiedelte 2022 nach Eisenstadt – mehr dazu in „Genuss Burgenland“ zieht nach Eisenstadt.

Für heuer geplante Projekte gesichert

Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel will verstärkt die Zielgruppe der Genussorientierten ansprechen. In der Tourismus-Strategie 2030 schätzte er die Zielgruppe der Genussorientierten mit einem Potenzial von 2,7 Millionen Personen in Österreich ein. Die für heuer geplanten „Genuss Burgenland“-Veranstaltungen und -Projekte sollen laut Tunkel weitergeführt werden. Zu den Veranstaltungen der Genuss Burgenland zählen Märkte sowie Workshops für Kinder und Erwachsene.